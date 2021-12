Vlak ali avtobus? Oboje.

Je avtobus, je vlak, je dvoživka. V mestu Kaijo v prefekturi Tokušima na japonskem otoku Šikoku so minuli konec tedna preizkusili vozilo s kratico DMV (angl. dual-mode vehicle, dvonačinovno vozilo), ki je videti kot minibus in se po cesti pelje po običajnih gumijastih pnevmatikah. A ko zapelje na križišče, se iz podvozja na tračnice spustijo železna kolesa in iz minibusa nastane vlak.

21 potnikov lahko sprejme nenavadni križanec.

Izvršni direktor železniške družbe Asa Coast Railway, ki upravlja DMV-je, je poudaril, da bi tovrstna vozila lahko pomagala manjšim mestom, kot je Kaijo, kjer se prebivalstvo stara in zmanjšuje, lokalni prevozniki pa se mučijo, da bi sploh kaj zaslužili. »DMV lahko kot avtobus pripelje do bolj oddaljenih potnikov in se nato zapelje po železniški progi,« je novinarjem zatrdil šef družbe Šigeki Miura. »To je lahko še posebno uporabno na podeželju, kjer je vedno več starejšega prebivalstva.«

DMV lahko pelje do 21 potnikov. Ko je na tračnicah, lahko doseže hitrost 60 km/h, ko pa je na cesti, lahko brzi s sto kilometri na uro. Flota dizelskih avtobusnih vlakov, če jim lahko tako rečemo, bo vozila ob delu obale otoka Šikoku na jugu Japonske, pri čemer bo povezovala več manjših krajev. Pri družbi Asa Coast Railway so prepričani, da bo projekt pritegnil zanimanje ljubiteljev železnic iz vse Japonske ter spodbudil tudi domači turizem.