Virus ne prizanaša športnikom, več kot 40 jih je že okuženih

Na olimpijskih igrah v Parizu so doslej pri več kot 40 tekmovalcih zaznali okužbo z novim koronavirusom, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in pri tem opozorila na siceršnjo globalno rast števila zabeleženih primerov covida-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V primerjavi z olimpijskimi igrami v Tokiu leta 2021 ali v Pekingu leto pozneje covid-19 v Parizu ni med glavnimi skrbmi športnikov ali obiskovalcev. To pa ne spremeni dejstva, da bolezen še vedno kroži med prebivalstvom, vključno z olimpijci, je v pogovoru z novinarji poudarila direktorica WHO za pripravljenost in preprečevanje epidemij in pandemij Maria Van Kerkhove.

Letos so na OI med tekmovalci zabeležili skupno več kot 40 okužb z novim koronavirusom. Med okuženimi so bili tudi športniki, kot so britanski plavalec Adam Peaty, ki je simptome začel čutiti dan po osvojitvi srebrne medalje na 100 metrov prsno, ter Avstralka Lani Pallister, ki se je morala umakniti iz tekme na 1500 metrov prosto.

WHO je danes predstavila podatke iz 84 držav, ki v zadnjih tednih kažejo na rast odstotka pozitivnih testov na covid-19.

Van Kerkhove je ob tem pojasnila, da analize odpadnih voda kažejo, da je virus do dvajsetkrat bolj prisoten med populacijo, kot to kažejo testi, zato je ne preseneča, da zbolevajo tudi športniki v Parizu.