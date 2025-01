Smučišče Courchevel v francoskih Alpah, priljubljeno med premožnimi Rusi, je znova v središču pozornosti. Na družbenih omrežjih je zaokrožil 30-sekundni posnetek, na katerem ruski turisti s šampanjcem v rokah praznujejo - paradirajo oviti v ruske zastave, mahajo z njimi in pojejo domoljubno pesem »Mati moja zemlja«.

Posnetek je objavil ukrajinski medij Strana, ki poroča, da je restavracija Bagatelle, znana kot eno izmed elitnih mest na tem smučišču, letos postala priljubljeno zbirališče ruskih gostov. To je razburilo številne ljudi, saj je le dve leti prej ista restavracija gostila ukrajinsko glasbeno skupino, med nastopi pa so odmevali vzkliki »Slava Ukrajini«. Ukrajinska elita se je takrat prav tako zabavala s kristalnimi kozarci v rokah in ukrajinskimi zastavami.

Na kanalu Telegram, kjer je bil objavljen posnetek ruskih turistov, je eden izmed uporabnikov cinično pripomnil: »Na koncu so se Francozi vendarle predali.«

Incident je sprožil burne odzive na družbenih omrežjih, saj posnetki razkrivajo povsem drugačno sliko, kot jo je javnost videla pred dvema letoma.