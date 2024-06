Velik ukrajinski napad na rusko ozemlje: objavljeni satelitski posnetki, uničili draga Putinova bojna letala (FOTO)

Ukrajinske sile so napadle vojaško letališče v Rusiji in ciljale na vojna letala in objekte z drsnimi bombami. Napad se je zgodil v četrtek zvečer kot del »potekajoče kampanje za uničenje ruskih zračnih sil«, navaja Sky News.

Satelitski posnetki, ki jih je Sky News posredoval ukrajinski vir, prikazujejo dva lovca-bombnika SU-34 v letalski bazi Morozovsk v južni Rusiji, kot tudi hangar, ki je bil uničen skupaj z letali.

Uradne potrditve napadov zaenkrat ni, napad pa se je zgodil, medtem ko je ukrajinski predsednik na vrhu v Švici, katerega namen je pritisniti na Rusijo, naj konča vojno. Ukrajinski varnostni vir je potrdil, da so na letališču z »natančnimi udarci« ciljali letala SU-34 in »strelivo za drsne bombe«.

Ruski uradniki in lokalni mediji so poročali o napadu brezpilotnega letala v mestu Morozovsk, vendar so za zdaj zanikali škodo na letalih. Regionalni ruski politik Vasilij Golubev je potrdil, da so deli območja med napadom ostali brez elektrike. Dodal je, da ni bil nihče poškodovan, »posledice na terenu pa še preiskujejo«.

Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so čez noč nad njegovim ozemljem sestrelili skupaj 87 ukrajinskih brezpilotnih letal. Kyiv Independent piše, da je bilo 70 teh brezpilotnih letal tik nad regijo Rostov, kjer se nahaja vojaško letališče.