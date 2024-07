Velik preobrat v Franciji: šok za desnico in za Le Penovo!

V drugem krogu parlamentarnih volitev v Franciji nobena stran ni dobila absolutne večine. Glede na projekcije, ki jih je objavila francoska tiskovna agencija AFP, je v vodstvu levo zavezništvo, sledi sredinsko zavezništvo predsednika Emmanuela Macrona, skrajno desni Nacionalni zbor (RN) pa je šele na tretjem mestu.

Leva Nova ljudska fronta (NFL) naj bi imela glede na projekcije štirih francoskih institutov med 172 in 215 poslancev v narodni skupščini, na drugem mestu je Macronovo sredinsko zavezništvo z med 150 in 180 sedeži.

Skrajno desni RN, vodi ga Marine Le Pen, ki so mu ankete pred volitvami napovedovale zmago, pa je šele tretji in naj bi imel med 115 in 155 poslancev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za absolutno večino v 577-članskem parlamentu je sicer potrebnih 289 sedežev.

Iz prvega kroga volitev je RN izšel kot jasen zmagovalec z več kot 30 odstotki osvojenih glasov. Sledile so mu leve stranke z 28 odstotki, sredinsko zavezništvo pa je bilo šele tretje z 21 odstotki.

A od 577 poslanskih sedežev jih je bilo v prvem krogu kandidatom s potrebno večino glasov razdeljenih le 75.

Možnosti, da bi skrajna desnica zmagala ali celo dosegla absolutno večino, so se zmanjšale po usklajenem delovanju sredinskega in levega tabora.

Kandidaturo umaknilo 224 kandidatov

Med obema krogoma je kandidaturo namreč umaknilo 224 kandidatov, tako da je število dvobojev v drugem krogu s 190 naraslo na 409, medtem ko se je število trobojev, ki je bilo v prvem krogu rekordno, padlo s 306 na 89.

Kandidati levice in sredine so z umikom v boju preostalih dveh želeli omogočiti čim večje število glasov tistemu, ki bo stal nasproti kandidatu skrajne desnice.

Se pa zdaj poraja vprašanje, kakšna bo politična prihodnost Francije, saj noben blok ne bo sposoben sam oblikovati vlade.

Vodja Nepokorne Francije, ene od članic NFL, Jean-Luc Melenchon, je po objavi projekcij že dejal, da mora francoski premier Gabriel Attal iz vrst macronistov odstopiti, vladanje pa naj prevzame leva koalicija. »Naš narod se je izognil najslabšemu,« je v zvezi z rezultatom skrajne desnice še dejal Melenchon.

Macron, ki se mu mandat izteče leta 2027, je predčasne volitve sklical po porazu svoje stranke na evropskih volitvah 9. junija.