V zahtevni intervenciji, ki je potekala v ekstremnih razmerah, reševali ljudi (FOTO in VIDEO)

Hrvaški gasilci so na božični večer v bližini Plitviških jezer iz snežnega meteža rešili 48 ljudi, ki so obstali na cesti v svojih vozilih. Med njimi so v zahtevni intervenciji, ki je potekala ob ekstremnih vremenskih razmerah z močnim vetrom, rešili tudi pet otrok, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Gasilci so intervencijo začeli v torek nekaj po 17. uri po sporočilu policije o pogrešanih vozilih na območju Keljevega Brda. Na kraj so takoj napotili gasilce s štirimi vozili.

»Marsikje smo se morali zaradi visokih snežnih zametov in vetra, ki je oteževal gibanje, prebijati peš, sneg pa je bil globok tudi več deset centimetrov,« je na Facebooku sporočila gasilska enota Plitviških jezer.

Večino rešenih so peš pospremili v Bijelopolje, od tam pa jih je policija s kombiji prepeljala v Udbino. Enajst oseb, od tega pet otrok, so začasno nastanili pri krajanih, dve osebi pa so peš pospremili v Korenico, poroča Hina.

Poskrbeli za vse

»Zaradi snega in vetra je bilo zelo težko, a ob pomoči domačinov in usklajenosti med vsemi službami smo na koncu poskrbeli za vse,« so sporočili gasilci.

V akciji je sodelovala tudi mehanizacija Liških cest, ki je s plugi skušala očistiti cesto proti Korenici, vendar je bilo zaradi v snegu ujetih vozil delo oteženo. Na koncu so gasilci, policija in cestni delavci s skupnimi očmi očistili cesto ter omogočili prehod vozil proti Korenici, poroča Hina.