Hrvaški mediji poročajo, da je bil v Ukrajini ranjen hrvaški državljan. Prostovoljni vojak, ki se je boril na ukrajinski strani naj bi že bil na poti v domovino.

Po informacijah hrvaškega zunanjega ministrstva, je Hrvat že na varnem in v zdravstveni oskrbi, oblasti pa urejajo vse potrebno za njegovo vrnitev in zdravljenje na Hrvaškem.

»Potrjujemo informacijo o ranjenem hrvaškem državljanu v Ukrajini, ki je s skupnimi močno hrvaškega zunanjega ministrstva in ukrajinskega ministrstva za zdravstvo, že v zdravstveni oskrbi in čaka na prevoz domov,« so sporočili z ministrstva.

Kot piše Jutarnji, je njegovo stanje stabilno in je zunaj življenjske nevarnost. Gre za mladega vojaka, ki je v Ukrajino odšel že ob začetku ruske agresije.