V Turčiji aretirali več kot sto domnevnih članov Islamske države

Turška policija je ta teden aretirala več kot sto ljudi, osumljenih pripadnosti skrajni skupini Islamska država (IS), je danes sporočil notranji minister Ali Yerlikaya. Do zadnjih v nizu množičnih aretacij, ki so usmerjene proti tej teroristični organizaciji, je prišlo po vsej državi, tudi v večjih turških mestih.

Kot je na družbenem omrežju X sporočil Yerlikaya, so ta teden po vsej državi prijeli 119 domnevnih članov IS. Osumljenci so bili aretirani v 23 od 81 turških provinc, tudi v Istanbulu, Ankari in Izmirju.

Do teh aretacij prihaja po več množičnih pridržanjih, kot denimo v začetku avgusta, ko so turške oblasti prijele 99 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Od lani aretirali že več kot 3000 ljudi

Turčija je bila v minulih letih prizorišče več večjih napadov, za katere je odgovornost prevzela IS. Med temi je bilo tudi streljanje v nočnem klubu leta 2017, v katerem je bilo ubitih na desetine ljudi.

Od junija lani je bilo po podatkih turških oblasti v državi aretiranih več kot 3600 ljudi, domnevno povezanih z Islamsko državo. Nekateri od teh domnevnih članov IS so se po razpadu samooklicanega kalifata na območju Iraka in Sirije leta 2019 naselili v Turčiji.

Dva od napadalcev, ki so marca lani v koncertni dvorani Krokus v Moskvi ubili 145 ljudi, sta po navedbah oblasti nekaj tednov preživela v Turčiji, preden sta se odpravila v Rusijo. Odgovornost za ta napad je prav tako prevzela IS.