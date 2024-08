Nemčija deportirala prve Afganistance: preden so sedli na letalo, so dobili po 1000 evrov

Iz Nemčije je danes proti Kabulu poletelo letalo z deportiranimi Afganistanci, je potrdil tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Hebestreit. Gre za prve deportacije, odkar so oblast v Afganistanu pred tremi leti prevzeli talibani, poročajo nemški mediji.

»To so bili afganistanski državljani, vsi obsojeni storilci kaznivih dejanj, ki niso imeli pravice ostati v Nemčiji in za katere so bili izdani nalogi za izgon,« je sporočil tiskovni predstavnik nemške vlade.

Berlin je sporočil, da namerava obsojenim kriminalcem iz južnoazijske države dati »potovalni denar«, da bi odpravili pravne ovire, ki preprečujejo deportacije, poroča Yahoo.

Letalo katarske družbe Qatar Airways je zjutraj vzletelo z letališča pri Leipzigu in odletelo proti afganistanski prestolnici Kabul. Na krovu je 28 afganistanskih državljanov. Po informacijah nemške tiskovne agencije dpa gre za moške.

Deportirali najnevarnejše osebe

Po poročanju portala nemškega tednika Der Spiegel je vsak izmed deportiranih prej prejel 1000 evrov.

Prvi let deportiranih Afganistancev, odkar so na oblasti talibani, so nemške oblasti načrtovale okoli dva meseca.

Nemčija sicer doslej ni vzpostavila diplomatskih odnosov s talibanskimi oblastmi, je pa kancler Olaf Scholz že po smrtonosnem napadu z nožem v Mannheimu konec maja napovedal vnovične deportacije najbolj nevarnih kriminalcev in oseb, osumljenih terorizma, v Afganistan in Sirijo.