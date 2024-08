V Trstu prepovedali popivanje, kazni niso majhne

Tržaški župan Roberto Dipiazza je v sredo podpisal odlok, ki predvideva zaprtje lokalov na trgih Garibaldi in Perugino ter okoliških ulicah D'Annunzio, Limitanea, Donadoni, Matteotti, Manzoni in Pascoli najpozneje do 23.30. Odlok je začel veljati včeraj in vse do 14. septembra prepoveduje tudi prodajo alkoholnih in brezalkoholnih pijač med 22. in 6. uro. Do 23.30 bo v Trstu možno uživanje alkohola, vendar le ob sedenju za mizami odprtih lokalov. Lastniku, ki na omenjenem območju ne bo zaprl lokala, grozi kazen od 500 do 3000 evrov, kdor bo na ulici pil iz steklenic ali pločevink po 22. uri, mu preti globa od 50 do 300 evrov.

Dipiazza je odlok podpisal zaradi vse več primerov nasilja v bližini lokalov in trgovin, ki ogrožajo javni red in mir. V okviru boja proti nasilju je policija v Trstu identificirala okoli 500 problematičnih mladostnikov, je ob sklicevanju na tržaški časnik Il Piccolo poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Kot je pojasnila policija, skupine mladih v zadnjem času v mestu in okolici organizirajo pretepe. Te tudi snemajo in jih nato objavljajo na spletu.

Županov odlok velja za Garibaldijev trg in okoliške ulice. FOTO: Google.com

Nasilje med mladostniki pesti tudi mesto Videm. Župan Alberto Felice De Toni je že junija podpisal odlok, s katerim je prepovedal prodajo alkoholnih in brezalkoholnih pijač med 21. in 8. uro.