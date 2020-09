V trgovinah zmanjkalo WC-papirja, panični državljani izpraznili police (FOTO)

Za več kot četrtino prebivalstva na Otoku oziroma za okoli 17 milijonov Britancev so konec tedna začeli začeli veljati strogi ukrepi, namenjeni zajezitvi širjenja novega koronavirusa, je poročal britanski BBC. Za nekatere kraje novi ukrepi pomenijo karanteno. Trajali bi lahko tudi pol leta.Takšni ukrepi so med Angleži izzvali paniko in zdi se, da je ta večja kot na začetku epidemije. Državljani so v paniki kupovali na zalogo tudi toaletni papir. Tamkajšnja novinarka je prebivalce pozvala k razsodnosti pri nakupih.Trgovska veriga Tesco je naznanila, da bo nakupovanje omejeno, vsaka stranka pa bi lahko kupila do tri kilograme moke, tri pakete toaletnega papirja, tri embalaže zobne paste in po tri izdelke ostalih osnovnih izdelkov, da bi na ta način preprečili morebitno pomanjkanje.Iz trgovske verige Morrisons so prvi naznanili, da bodo omejili nakupovalno mrzlico, in opozorili na zmerno nakupovanje. Direktor BRC pa je opozoril prebivalce, naj kupujejo tako kot običajno, stranke pa je pomiril z besedami, da so skladišča trgovin bolj polna kot kadar koli prej.Omejitve prihajajo v času, ko se širjenje novega koronavirusa v Veliki Britaniji kljub vrsti že sprejetih zajezitvenih ukrepov ne upočasnjuje, ampak celo še dodatno pospešuje. Število, ki kaže, koliko ljudi okuži nekdo z novim koronavirusom, je namreč v preteklem tednu naraslo z 1,2 na 1,5. Dnevno število novopotrjenih okužb je 6.000, število hospitaliziranih pa se vsakih osem dni kar podvoji.V Angliji je za prebivalce Leedsa, Wigana, Stockporta in Blackpoola prepovedano druženje oseb iz različnih gospodinjstev na domovih ali vrtovih. Srečevanje s člani drugih gospodinjstev v zaprtih prostorih je že od pretekle srede prepovedano po vsej Škotski ter tudi na Severnem Irskem. Načelno sicer ostaja dovoljena pomoč bližnjih, to je sosedov, prijateljev in sorodnikov, pri varstvu otrok, mlajših od 14 let. Ljudem oblasti odsvetujejo tudi druženje z ljudmi, s katerimi niso v skupnem gospodinjstvu.Po vsej Angliji je sicer druženje že nekaj dni omejeno na največ šest oseb, bari in restavracije pa morajo svoja vrata zapreti do 22. ure. Poleg tega v velikih delih na severovzhodu in severozahodu Anglije, v Zahodnem Yorkshiru in Midlandsu velja še vrsta drugih omejitev, navaja BBC.