V teh državah že uvajajo obvezno cepljenje

V Franciji še na glasovanje

V Grčiji uvajajo obvezno cepljenje proti covidu-19 za zdravstvene delavce. Cepiti se morajo tudi vsi, ki delajo v domovih za ostarele, je danes sporočil grški premier. Enak ukrep naj bi še danes napovedal tudi francoski predsednikVsi zaposleni v domovih za ostarele se morajo cepiti do 16. avgusta. Če tega ne bodo storili, bodo morali na bolniški dopust, je povedal Micotakis. Od 1. septembra pa bo cepljenje obvezno za vse zdravstvene delavce v javnem in zasebnem sektorju, je še dejal grški premier.Grška vlada želi tako spričo širjenja koronavirusne različice delta povečati precepljenost prebivalstva. Doslej se je cepilo tri četrtine starejših od 60 let. Od 10,7 milijona prebivalcev Grčije jih je sicer v celoti cepljenih 4,3 milijona. Od torka se bodo lahko s cepivom podjetja Pfizer cepili tudi mladostniki od 15. do 17. leta starosti.»Država se ne bo znova zaprla zaradi nekaterih ljudi,« je povedal Micotakis. Od petka do konca avgusta bodo sicer lahko v Grčiji samo cepljeni obiskali zaprte prostore, kot so bari, gledališča in kinodvorane.Obvezno cepljenje za zdravstvene delavce pa naj bi še danes napovedal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot so povedali viri v francoskem parlamentu, bodo o ustrezni zakonodajni podlagi glasovali sredi prihodnjega tedna. Cepljenje bo obvezno za vse, ki delajo v zdravstvenih ustanovah ter za tiste, ki prihajajo v stik z ranljivimi skupinami. »Do 15. septembra imajo čas, da se cepijo, nato bodo sledile sankcije,« je dejal Macron.Macron je nagovoru napovedal še, da bo od avgusta potrdilo o cepljenju proti covidu ali negativnem testu na koronavirus obvezno tudi za vstop v restavracije, gledališča, kinodvorane in druge javne prostore ter sredstva javnega prevoza. Od jeseni bodo sicer v Franciji testi na novi koronavirus plačljivi razen v primeru zdravniške napotnice. »Cepljenje vseh Francozov je edini način, da se življenje vrne v normalnost,« je v televizijskem nagovoru še dejal francoski predsednik.