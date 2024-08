V ruskem napadu na hotel ranjena dva novinarja, enega še pogrešajo

V ruskem nočnem napadu na hotel v mestu Kramatorsk na vzhodu Ukrajine sta bila ranjena dva novinarja, tretji je pogrešan, je sporočil guverner regije Doneck Vadim Filaškin. Medtem je v ukrajinskem napadu v ruski regiji Belgorod umrlo pet civilistov, še 12 je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ranjena novinarja in njun pogrešani kolega so državljani Velike Britanije, ZDA in Ukrajine, je v objavi na omrežju Telegram sporočil Filaškin in dodal, da na kraju napada poteka reševalna akcija in odstranjevanje ruševin. Poleg hotela je bila v napadu poškodovana bližja stolpnica.

Kramatorsk je zadnje večje mesto v Donbasu, ki ostaja pod ukrajinskim nadzorom. Od frontne črte je oddaljeno približno 20 kilometrov. V mestu je pred začetkom ruske invazije februarja 2022 živelo približno 150.000 ljudi. Od tedaj je bil Kramatorsk večkrat tarča ruskih napadov, poroča AFP.

Udarili tudi Ukrajinci

Tudi Ukrajina je ponoči napadla rusko ozemlje. »Sovražnikovo obstreljevanje je zahtevalo življenja petih civilistov,« je na Telegramu sporočil guverner ruske obmejne regije Belgorod Vjačeslav Gladkov.

Dodal je, da so bili med 12 ranjenimi trije mladoletniki - enega so oskrbeli na kraju napada, medtem ko so dva odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Tudi sedem odraslih ranjencev so hospitalizirali, štirje so huje ranjeni, je še navedel Gladkov.

Kijev je po začetku kopenske ofenzive v obmejni regiji Kursk v začetku meseca okrepil napade na rusko ozemlje, tudi na sosednjo regijo Belgorod, kjer so ruske oblasti sredi meseca razglasile izredne razmere in tja napotile dodatne obrambne enote.