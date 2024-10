V neznanem bitju našli kovino

Čeprav je znanost že zanikala, da bi bili ostanki dveh nezemljanov, ki so dvignili ogromno prahu, resnični, se iskanje dokazov o prisotnosti bitij iz vesolja v Peruju nadaljuje. Med tako imenovanimi primerki iz Nazce, kraja, kjer so našli številne mumificirane ostanke, ki bi lahko pripadali nezemljanom, je tudi del dlani s tremi prsti. V njej je doktor forenzičnih znanosti dr. Jose Zalce Benitez odkril nenavaden kovinski predmet.

»Gre za zelo kompleksno kovinsko zlitino, ki zahteva posebno znanje in tehniko, da jo lahko izdelamo s takšno kakovostjo in čistostjo. Mogoče je bilo identificirati elemente, kot so aluminij, kositer, srebro, baker, kadmij in osmij,« je razložil. Na kritike, da so pristnost ostankov nezemeljskih bitij znanstveniki septembra 2023 že zavrnili na posebnem kongresu, strokovnjak odgovarja, da del, ki ga pregleduje, ter ostanki, ki jih proučujejo drugi znanstveniki v Peruju, ne prihajajo iz istega vira.

Perujski forenzik trdi, da je ta mumija prava.

»Tridaktilna roka, iz katere sem pridobil kovino, ne pripada nobenemu od ostankov, predstavljenih na mehiškem kongresu,« zatrjuje znanstvenik in dodaja, da gre za enega od kosov, najdenih pred razvpitimi, na kongresu zavrnjenimi lutkami, za katere se je izkazalo, da jih je nekdo zlepil skupaj iz kosti različnih bitij. V Peruju imajo še tri mumije majhnih osebkov, ki so jih našli pred lažnimi in za katere nekateri še vedno menijo, da bi lahko bili nezemeljskega izvora. Gre za mumije majhnih, okoli 60 cm visokih oseb z nenavadno obliko glave in rokami s tremi prsti.