V Nemčiji preprečili domnevni napad na izraelsko veleposlaništvo, osumljenca prijeli

V Nemčiji so v soboto pridržali domnevnega podpornika skrajne Islamske države (IS), ki naj bi načrtoval napad na izraelsko veleposlaništvo v Berlinu. Da je obstajal načrt za napad, so potrdili tudi pri izraelskem veleposlaništvu. Tožilstvo očita osumljencu podpiranje tuje teroristične organizacije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Osumljenega 28-letnega Libijca so pridržali v soboto severno od Berlina. V okviru aretacije so policisti preiskali tudi njegovo stanovanje v kraju Bernau. Poleg tega so v bližini Bonna preiskali še stanovanje osebe, ki pa ni osumljena vpletenosti v domnevno načrtovanje napada, ter zaslišali več prič.

FOTO: John Macdougall Afp

Po informacijah časnika Bild so nemške oblasti prejele namige tujih obveščevalnih služb glede načrtovanja napada.

Iz tožilstva so danes sporočili, da moškega sumijo, da je nameraval izvesti vidnejši napad s strelnim orožjem na izraelsko veleposlaništvo v Berlinu. V okviru načrtovanja napada se je osumljenec prek spleta dopisoval s pripadnikom IS.

Notranja ministrica Nancy Faeser in minister za pravosodje Marco Buschmann sta danes v ločenih izjavah poudarila pomen varovanja izraelskih in judovskih institucij. Po oceni ministrice so zelo pozorni na grožnje. Buschmann pa je opozoril, da islamistični terorizem stalno pridobiva nove podpornike.

FOTO: John Macdougall Afp

Izraelski veleposlanik Ron Prosor se je že zahvalil nemškim varnostnim organom, da zagotavljajo varnost veleposlaništva.

Preiskavo proti osumljencu vodi zvezno tožilstvo, ki je med drugim pristojno za teroristično motivirane zločine. Predvidoma danes bodo osumljenca privedli pred sodnike v Karlsruheju, ki morajo nato odločiti o preiskovalnem priporu.