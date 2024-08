V Nemčiji panično iskali triletnega dečka: našli so ga v omari, spal je na kupu perila

V nemškem mestu Gelsenkirchen so v soboto sprožili obsežno iskalno akcijo, potem ko je z vrta za hišo izginil triletni deček. Na koncu so ga našli v domači hiši, kjer je zaspal na kupu perila v omari, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Več deset ljudi je v soboto zvečer v nemškem mestu Gelsenkirchen iskalo pogrešanega triletnika, potem ko je njegov oče poklical policijo in povedal, da je njegov sin izginil z vrta za hišo.

Reševalci, gasilci in številni sosedje so pogrešanega dečka takoj začeli iskati v okolici hiše, policisti so ga iskali tudi s pomočjo psa, brezpilotnega letalnika in termovizijske kamere, s katero so ga na koncu našli v domači hiši.

»Deček je spal na kupu perila v omari,« je povedal tiskovni predstavnik policije. Menil je, da se je deček verjetno tja zavlekel in zaspal, ker je bilo mirno in tiho, ali pa je perilo dišalo po njegovih starših.