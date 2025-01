V Louvru gneča, vročina in zamakanje

Direktorica Louvra v Parizu Laurence des Cars je francosko vlado opozorila na puščanje vode, prenatrpanost in neustrezno gostinsko ponudbo ustanove, ki jo vodi, kar je sprožilo zaskrbljenost glede stanja najbolj obiskanega muzeja na svetu. Prva ženska na čelu tega francoskega znamenitega muzeja je o svojih skrbeh pisala ministrici za kulturo Rachidi Dati v začetku meseca, zapis je našel pot do časopisa Le Parisien.

Opozorila je na »naraščajoče poškodbe v muzejskih prostorih, med katerimi so nekateri v zelo slabem stanju«. Dodaja, da nekatera območja niso več vodotesna, druga doživljajo velika temperaturna nihanja, kar ogroža umetnine. Kljub proračunskim težavam vlade Louvre potrebuje prenovo, ki bo verjetno draga in tehnično zahtevna, je opozorila.

Pod piramido zna biti zelo vroče. FOTO: Dimitar Dilkoff/Afp

Lani je znamenite galerije obiskalo skupno 8,7 milijona ljudi, kar je dvakrat več od kapacitete, za katero je bil muzej zasnovan. Direktorico skrbi tudi kakovost »uporabniške izkušnje«. Priljubljenost Louvra namreč povzroča fizični pritisk na zgodovinsko zgradbo, gostinska ponudba in sanitarni prostori po obsegu ne zadostujejo več in so daleč pod mednarodnimi standardi. Opozorila je tudi na velike pomanjkljivosti slavne steklene piramide, ki je bila odprta leta 1989 (tam je bila tudi državna večerja predsednika Emmanuela Macrona pred odprtjem pariških olimpijskih iger julija lani), ki se v vročih dneh spremeni v rastlinjak, pod katerim je neprijetno. »Moja dolžnost kot direktorice je opozoriti na te težave, kar sem že večkrat storila,« je na to temo povedala novinarjem.

Niso opazili

A zdi se, da obiskovalci teh težav niso opazili. »Bilo je absolutno fantastično,« je dejal Brazilec Felipe Laburu, ki je muzej obiskal z ženo in otroki. Omenil je le neprijeten vonj v enem od stranišč in zmedenost zaradi označb, vendar je navdušen nad izkušnjo. »Tega ni nikjer drugje na svetu,« je dodal.

8,7 miljona obiskovalcev je imel lani Louvre, dvakrat preveč.

Tako kot v drugih večjih evropskih mestih se je tudi v Parizu mednarodni turizem po pandemiji covida močno okrepil. Približno 70 odstotkov obiskovalcev Louvra lani so bili tujci. Slavna Mona Liza, najbolj priljubljena znamenitost, je razstavljena v največji sobi, kjer pogosto nastajajo dolge vrste. Direktorica je že lani dejala, da mojstrovina Leonarda da Vincija potrebuje svoj lastni prostor. Odkar je leta 2021 prevzela vodenje institucije, je večkrat javno poudarila, da muzej dosega točko nasičenosti. Eden njenih prvih večjih ukrepov je bil uvedba omejitve obiskovalcev na 30.000 na dan in podaljšanje odpiralnega časa.