V Italiji aretirali nuno: ne boste verjeli, kaj je počela za mafijce

Policisti na severu Italije so razbili mafijsko združbo ter aretirali 25 osumljencev, med njimi nuno. Sestra Collina iz milanskega inštituta sester usmiljenk je namreč delala kot prostovoljka v več zaporih v Brescii in njeni okolici, zapornikom pa je ponujala veliko več kot le blagoslove in oporo.

Med njimi in mafijci iz ene najmočnejših in najvplivnejših organiziranih kriminalnih združb na svetu, Ndranghete, ki so bili na prostosti, je 57-letna nuna prenašala sporočila in še kaj. »Prenašala je ukaze, direktive, materialno in moralno pomoč, v zameno pa je od zapornikov dobivala uporabne informacije za boljše načrtovanje nezakonitih dejanj in strategij za njihovo izvrševanje,« je po aretaciji dejal tožilec Francesco Prete.

Aretiran tudi zdravnik iz premierkine stranke

V preiskavi, med katero so med drugim zasegli 1,8 milijona evrov nezakonito pridobljenega premoženja, je sodelovalo 300 policistov in kriminalistov, pripadnikov posebnih enot in vodnikov službenih psov, ki so igrali ključno vlogo pri iskanju prepovedanih mamil. Poleg njih so našli in zasegli še več kosov orožja.

Prete je ob tem dodal, da so med preiskavo aretirali tudi člana stranke premierke Georgie Meloni Bratje Italije. Gre za zdravnika, njegov zločin pa je, da je članom mafije oskrboval rane, ki so jih utrpeli med izvrševanjem kaznivih dejanj. S tem ko so se po pomoč obrnili k omenjenemu zdravniku, so se izognili obravnavi v javnem zdravstvenem sistemu, kjer bi s poškodbami, ki so jih dobili med pretepi, zagotovo vzbudili neželeno pozornost osebja in policije.