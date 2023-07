V Grčiji požari ogrožajo tudi antično rojstno mesto olimpijskih iger

Zaradi visoke temperature je danes v bližini antičnega mesta Olimpija na grškem polotoku Peloponez izbruhnilo več požarov. Oblasti so odredile evakuacijo številnih okoliških vasi in na teren napotile gasilce. Zaradi požarov pa so bile zaprte tudi številne ceste.

V bližini Olimpije, kjer ležijo tudi arheološki ostanki antičnega rojstnega mesta olimpijskih iger, se s požarom bojuje 29 gasilskih ekip, pet letal in helikopter.

Okoli 177 gozdnih požarov

Tudi drugod po državi so še naprej prisotni požari, a se razmere sedaj nekoliko umirjajo. Kljub temu gasilci opozarjajo, da nevarnost ni povsem minila in da še naprej ostajajo previdni.

Po navedbah grške vlade je v zadnjih dneh v Grčiji izbruhnilo okoli 177 gozdnih požarov. Ti naj bi po ocenah atenskega observatorija doslej uničili že 50.000 hektarjev gozda in rastlinja.

