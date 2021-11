V Glasgowu dosegli dogovor, to si o njem misli Greta

Podnebna konferenca COP26 v Glasgowu se je po podaljšku končala z dogovorom o omejitvi globalnega segrevanja. Izjava, ki so jo sprejeli po dveh tednih pogajanj, poziva države, da začnejo ustavljati uporabo premoga. Gre za prvi tovrstni dogovor. Predsedujoči konferenci Alok Sharma je s solznimi očmi razglasil, da se je COP26 zaključil z dogovorom več kot 200 držav. Do dogovora je prišlo kljub posredovanju Kitajske in Indije v zadnjem hipu z željo, da bi dosegli ohlapnjšee zaveze glede uporabe fosilnih goriv.

»Opravičujem se za takšen zaplet. Zelo mi je žal,« je Sharma dejal prisotnim, s čimer je od skupine, ki se je postavila kitajsko-indijski navezi, sprožil aplavz. Ta se je hitro sprevrgel v glasno izražanje veselja, ko je Sharma razglasil, da je globalni dogovor tudi formalno sprejet.

Delegati v Glasgowu so pogajanja začeli z namenom določiti izvajanje pariškega sporazuma o podnebnih spremembah iz leta 2015, po katerem naj bi pogodbenice globalno segrevanje omejile na precej pod dve stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in si prizadevale za njegovo omejitev na 1,5 stopinje. Njihov cilj je bil tudi zagotoviti ustrezno financiranje za države, ki so zaradi podnebnih sprememb najbolj ogrožene. Mnogi sicer menijo, da dogovor ne vsebuje vsega, kar bi bilo treba, da bi se izognili nevarnemu dvigu globalnih temperatur in pomagali državam, ki se soočajo z naravnimi katastrofami.

Podnebna aktivistka Greta Thunberg ni najbolj navdušena nad dogovorom, ki ga je nocoj prinesla podnebna konferenca COP26 v Glasgowu. »COP26 je končan. Tukaj je kratek povzetek: bla, bla, bla,« je zapisala na twitterju. Pri tem je poudarila, da se resnično delo nadaljuje zunaj teh dvoran in da se ne bodo nikoli vdali. Ob tem je poobjavila svoj tvit s 7. novembra, v katerem je opozorila, da »če ne bomo dosegli takojšnjega, drastičnega in še nevidenega zmanjšanja izpustov pri viru, potem bo to pomenilo, da nam ne uspeva v boju s podnebno krizo«.