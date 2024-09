V epicenter izbruha opičjih koz prispelo 100.000 odmerkov cepiva

Evropska komisija je danes v Demokratično republiko Kongo dostavila prvih 100.000 odmerkov cepiva proti opičjim kozam, so sporočili v Bruslju. Afriška država, ki velja za epicenter izbruha omenjene bolezni na celini, bo preostali del pošiljke prejela v prihodnjih dneh.

»Cepiva so prispela v DR Kongo. Zdaj so na poti v skladišča, kampanja cepljenja pa naj bi se začela konec meseca,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vodja evropskega organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (Hera) Laurent Muschel.

Danes dostavljenih 100.000 odmerkov cepiva je del pošiljke 215.000 odmerkov, ki jih je za obvladovanje izbruha opičjih koz oz. mpox v Afriki tamkajšnjim partnerjem obljubila Hera. Kot so danes zatrdili v Bruslju, bodo preostanek pošiljke dostavili v prihodnjih dneh.

Hitro razširili po svetu

»Na podlagi pandemije covida-19 vemo, da se lahko proti zdravstvenim grožnjam, kot je mpox, borimo le s partnerskim sodelovanjem in globalno čezmejno solidarnostjo,« je v luči današnje dobave poudarila evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides.

Jemanje vzorca. FOTO: Arlette Bashizi Reuters

Poleg tega bodo prizadete afriške države dodatnih 351.500 odmerkov cepiva prejele od skupine Ekipa Evropa, ki jo med drugim tvorijo Francija, Nemčija, Španija, Malta, Portugalska, Luksemburg, Hrvaška, Avstrija, Poljska in več drugih članic EU.

Opičje koze so pri ljudeh prvič odkrili leta 1970 ravno v DR Kongo. Odtlej je bilo širjenje okužb med ljudmi omejeno zlasti na nekatere zahodno in srednjeafriške države. Maja 2022 so se primeri okužb opičjih koz, ki povzroča vročino, bolečine v mišicah in izpuščaje na koži, začeli hitro širiti po vsem svetu, predvsem med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi.