V Bocvani našli enega največjih diamantov na svetu (FOTO)

V Bocvani so našli enega največjih diamantov na svetu doslej. Gre za neobdelan 2492-karatni dragi kamen, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočilo kanadsko rudarsko podjetje, ki je odkrilo dragulj.

Našli so ga v rudniku diamantov Karowe na severovzhodu Bocvane, približno 430 kilometrov od glavnega mesta Gaborone, je sporočila družba Lucara Diamond Corp. Ob tem niso navedli njegove vrednosti ali kakovosti.

FOTO: Lucara Diamond

Po navedbah podjetja gre za enega največjih neobdelanih diamantov, kar so jih kdaj našli. Odkrili so ga z uporabo rentgenske tehnologije. »Navdušeni smo nad najdbo tega izjemnega 2492-karatnega diamanta,« je poudaril predsednik in izvršni direktor družbe Lucara William Lamb.

Dragoceno najdbo naj bi si še danes ogledal predsednik Bocvane Mokgweetsi Masisi.

Bocvana je ena največjih svetovnih proizvajalk diamantov, ki so njen glavni vir dohodka. Pred najnovejšo najdbo je bil največji diamant iz te države na jugu Afrike 1758-karatni dragi kamen, ki ga je leta 2019 izkopala družba Lucara in ga poimenovala Sewelo.

Za največji diamant draguljarske kakovosti, kar so jih kdaj našli, velja 3016,75-karatnega diamanta velik Cullinan, ki so ga odkrili leta 1905 v Južni Afriki.