V Avstriji prvič doslej zmagali svobodnjaki, ni pa nujno, da bodo vodili vlado in imeli kanclerja

Na današnjih parlamentarnih volitvah v Avstriji so glede na projekcije z 29,1 odstotka glasov zmagali skrajno desni svobodnjaki (FPÖ), s čimer so zabeležili svojo prvo zmago na nacionalni ravni. Ljudska stranka (ÖVP) je druga s 26,2 odstotka glasov, kažejo projekcije ob zaprtju volišč.

Na tretjem mestu so socialdemokrati (SPÖ), ki so glede na projekcije dobili 20,4 odstotka glasov. Zeleni so dobili 8,6 odstotka, liberalni Neos pa 8,8 odstotka, še kažejo projekcije, ki sta jih objavili APA in avstrijska televizija ORF.

Druge stranke glede na projekcije niso dosegle štiriodstotnega parlamentarnega praga.

Vprašanje pa je, ali bodo svobodnjaki prvič doslej vodili avstrijsko vlado in imeli kanclerja. Ljudska stranka je pred volitvami sicer dopuščala možnost koalicije z njimi, a brez njihovega vodje Herberta Kickla v vladni ekipi.

Za sestavo vlade

Mediji so omenjali tudi možnost prve tristrankarske koalicije v zgodovini Avstrije, v kateri bi bili ljudska stranka, socialdemokrati in Neos.

Mandat za sestavo vlade v Avstriji po posvetovanjih podeli predsednik države, pri čemer ni nujno, da ga da stranki, ki je na volitvah dobila največ glasov.