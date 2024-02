V Atenah več tisoč ljudi protestiralo, motijo jih poroke istospolnih parov

V Atenah je danes več tisoč ljudi protestiralo proti uzakonitvi porok istospolnih parov in reformi posvojitev v Grčiji. Protest so priredili pred razpravo v parlamentu, predvideno za prihodnji teden.

Po podatkih policije se je na poziv ortodoksnih verskih skupin k protestom odzvalo kakih 4000 ljudi. Zbrali so se na trgu Sintagma v središču Aten, kjer so vihteli grške zastave ter nosili križe in transparente proti temu, da bi istospolni pari lahko posvojili otroke.

»Roke stran od otrok,« je skandirala množica, v kateri je bilo več duhovnikov v haljah in podpornikov skrajno desne stranke Niki.

Grška pravoslavna cerkev, ki je tesno povezana s številnimi vladnimi poslanci, je sporočila, da »popolnoma nasprotuje« reformi, ker da ta obsoja otroke na odraščanje v okolju zmede. Predsednik vlade Kiriakos Micotakis, ki se osebno zavzema za predlog zakona, je poudaril, da bodo spremembe koristile le nekaj otrokom in parom.

Predsednik vlade Kiriakos Micotakis FOTO: Louisa Gouliamaki, Reuters

Grški parlament bo o reformi razpravljal prihodnji teden.

Javnomnenjske raziskave

Pričakovati je, da bo zakon razdelil Micotakisovo konservativno Novo demokracijo, saj mu bo več deset od skupno 158 poslancev te stranke verjetno nasprotovalo ali se vzdržalo glasovanja. Kljub temu pa bo nova zakonodaja verjetno sprejeta s podporo največje opozicijske stranke Siriza, socialistične stranke Pasok in drugih manjših strank.

V primeru istospolnih parov ima v Grčiji trenutno pravico do skrbništva le biološki starš otroka, zaradi česar so njihovi partnerji v pravni negotovosti. Micotakis je dejal, da bo nadomestno materinstvo za istospolne pare še naprej prepovedano.

Javnomnenjske raziskave kažejo, da večina Grkov podpira istospolne poroke, vendar nasprotuje nadomestnemu materinstvu.