Pojavila se je nevarna virusna bolezen: začne se kot gripa, nato pa ...

V Ameriški zvezdni državi Maryland so v začetku tedna potrdili primer opičjih koz, potem ko se je potnik vrnil s potovanja v Nigeriji. Opičje koze so redka, a zelo nevarna virusna bolezen, ki se običajno začne s simptomi, podobnimi gripi in odtekanjem limfnih žlez. Nadaljuje se v obliki mehurjastih izpuščajev bo telesu in obrazu.

Potnik se je pred dnevu okužil z različico virusa, ki se je v Nigeriji pojavila leta 2017, potem ko kar štirideset let niso prijavili primera. V ZDA so po prijavi primera nemudoma izdali obvestilo vsem državnim in lokalnim zdravstvenim ustanovam, naj natančno spremljajo sumljive primere, ki bi lahko nakazovali na primere opičjih koz.

Opičje koze so daljni sorodniki veliko bolj smrtonosnih črnih koz. Virus se na človeka prenaša z uživanjem kontaminiranega mesa ali preko stika z okuženimi živalmi. S človeka na človeka se prenaša le redko, običajno s krvjo in slino, lahko pa tudi s kašljanjem in kihanjem.