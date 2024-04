V 180 dneh jih bo popeljala okoli sveta

Januarja 2026 bo iz pristanišča v Miamiju izplula luksuzna križarka, ki bo tiste, ki imajo na bančnem računu odvečnih 53.000 evrov, v 180 dneh popeljala okoli sveta.

Na krovu je prostora za 1200 potnikov, ki se bodo na sanjskem potovanju ustavili v 43 državah. V prvih šestih tednih bodo obpluli Južno Ameriko ter se mimo Kalifornije odpravili na Havaje. Od tam bodo prečkali Pacifik, se ustavili na sanjski Bora Bori ter pot nadaljevali proti Singapurju, Mumbaju in Bližnjemu vzhodu, zaključili pa jo bodo z obiskom Evrope in Velike Britanije, nato jih bo čakala le še vrnitev domov prek Atlantskega oceana.

Avantur željni ne bodo uživali le med obiskom sanjskih destinacij, že samo bivanje na križarki bo prav posebno doživetje. Na krovu bodo imeli potniki poleg bazenov, barov, restavracij in klubov na razpolago lepotne salone, knjižnico, manjše igrišče za golf, teniško igrišče, lahko se bodo udeležili tečajev risanja in slikanja in še mnogo več. Za otroke bodo poskrbeli animatorji v igralnicah, da si bodo lahko starši odpočili in si privoščili nekaj časa le zase. Čeprav se cena križarjenja morda zdi vrtoglava, pa je agencija, ki ga organizira, že prodala skoraj polovico razpoložljivih aranžmajev.