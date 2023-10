Upokojencema bi ukradel milijon

Obogateti ni lahko, še posebno ne na pošten način, s trdim delom. Tu in tam se komu nasmehne sreča in na loteriji izžrebajo ravno tiste številke, ki jih je izbral. V Veliki Britaniji je tovrstnih srečnežev kar več, od leta 1994, ko je potekalo prvo žrebanje nacionalne loterije, so dobili kar 7000 novih milijonarjev, in seveda so se takoj našli nepridipravi, ki so srečneže izkoristili.

Pred dobrimi desetimi leti sta zakonca Adrian in Gillian Bayford na loteriji zadela 150 milijonov evrov, a je bil stres, ki jima ga je povzročilo nenadno bogastvo, prevelik in leto pozneje sta se razšla. To pa ni oviralo zlikovcev, ki so Britancem v njunem imenu začeli pošiljati elektronsko pošto, v kateri so se izdajali za Adriana ali Gillian ter obljubljali del dobička.

Na srečo je eden od prejemnikov takšne pošte najprej preveril elektronski naslov pošiljatelja in ugotovil, da je registriran v Rusiji, nato je na spletu poiskal informacije o zakoncih Bayford in izvedel, da sta ločena, ter prek družbenih omrežij posvaril rojake, naj ne nasedajo podobnim sporočilom.

30 mesecev zapora zaradi goljufije in potvarjanja

Še bolj podlo pa se je z dobitkom nekoga drugega poskušal okoristiti prodajalec v trgovini, kjer sta upokojenca Fred in Maureen Holt kupila srečko. Z njeno pomočjo sta postala bogatejša za dober milijon evrov, ko sta jo hotela unovčiti, pa jima je Farrakh Nizzar dejal, da sta se zmotila in da srečka pravzaprav ni dobitna, nato pa poklical na sedež loterije, češ da je srečko kupil on.

Na srečo so na loteriji posumili, da ni vse, kot bi moralo biti, in policijska preiskava je njihove sume potrdila. Nizzar je bil obsojen na 30 mesecev zaporne kazni zaradi goljufije in potvarjanja. Se je pa zaporu izognil Imran Pervais, lastnik britanske trafike, ki se je upokojencu zlagal, da je s srečko, ki jo je prišel unovčit, zadel zgolj 15 evrov, ko je dobitek v resnici znašal dobrih 80.000. Moški je pozneje to tudi ugotovil ter o tem obvestil loterijo in policijo, Pervais pa je bil obsojen na 200 ur družbenokoristnega dela ter 12 mesecev pogojne zaporne kazni.