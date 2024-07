Uničujoči orkan Beryl podira rekorde: sunki vetra presegli 265 km/h

Orkan Beryl nadaljuje uničujoč pohod po Karibih, kjer je doslej terjal najmanj šest življenj. Izredno močna nevihta za ta čas leta trenutno kot orkan četrte stopnje s hitrostjo vetra do 240 kilometrov na uro potuje skozi odprto morje proti Jamajki.

Na Grenadi, kjer je orkan v ponedeljek dosegel kopno, so po navedbah uradnikov umrli trije ljudje. O še eni smrtni žrtvi zaradi neurja so poročali na Svetem Vincencu in Grenadinih, dve osebi pa sta umrli na severu Venezuele, navaja ameriška televizija ABC.

Beryl je v torek kot orkan pete stopnje z 265 kilometri na uro presegla julijski rekord, ki ga je leta 2005 s hitrostjo 257 kilometrov na uro dosegel orkan Emily, je poročal nacionalni center za orkane ZDA.

Na Jamajki so v pričakovanju orkana, ki s seboj prinaša tudi velike količine padavin, zaprli tri mednarodna letališča. Orkanski vetrovi se bodo do takrat verjetno nekoliko umirili, a bo nevihta predvidoma sprožila več metrov visoke valove.

Že v torek so zunanji pasovi orkana oplazili južne dele Dominikanske republike in Haitija.

Poškodovane skoraj vse hiše

Prebivalci otočja Sveti Vincenc in Grenadini so medtem čistili in ocenjevali škodo neurja. Na enem od otokov so oblasti sporočile, da je uničenih ali močno poškodovanih 90 odstotkov hiš, odtrgalo pa je tudi streho edinega letališča na otoku.

Temperatura morske gladine v vzhodnem Karibskem morju, kjer se trenutno nahaja Beryl, je višja od povprečja za ta letni čas in bolj ustreza temperaturi na vrhuncu sezone orkanov v Atlantiku. To zagotavlja dovolj energije za izjemno krepitev orkana.

Beryl bo svojo pot predvidoma nadaljevala proti polotoku Jukatan in preostanku vzhodne mehiške obale, kjer bo do konca tedna postopoma izgubila na moči in postala tropska nevihta.