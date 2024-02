Umrl pravnik in politik, ki je imel pomembno vlogo pri razpadu Jugoslavije

V 96. letu starosti je danes umrl francoski pravnik in politik Robert Badinter, ki je med drugim znan po tem, da je vodil mednarodno arbitražno komisijo, ki je leta 1991 objavila stališče, da je SFRJ razpadla in da ni šlo za odcepitev posameznih republik. Ugotovitve komisije pa so odprle pot za mednarodno priznanje Slovenije.

V svoji dolgoletni odvetniški in politični karieri je Badinter, ki se je leta 1928 rodil v Parizu, opravljal funkcije na številnih visokih položajih. Med drugim je bil pravosodni minister in predsednik francoskega ustavnega sveta.

Zavzemal se je predvsem za odpravo smrtne kazni v Franciji, kar mu je leta 1981 tudi uspelo. Bil je zavzet zagovornik dekriminalizacije homoseksualnosti ter se posvečal boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, poroča francoski medij France24.

Predsedoval pomembni komisiji

Leta 1991 je predsedoval mednarodni arbitražni komisiji v okviru mirovne konference o Jugoslaviji, ki je postala znana kot Badinterjeva komisija.

Komisija je od 7. decembra 1991 do 13. avgusta 1993 izdala 15 pravnih mnenj, v katerih je v prvi vrsti menila, da je Jugoslavija razpadla in da je na njenem ozemlju nastalo pet enakovrednih držav naslednic. Ugotovitve komisije so odprle pot za mednarodno priznanje Slovenije.

Na smrt Badinterja se je na omrežju X že odzval francoski predsednik Emmanuel Macron. Označil ga je za osebnost stoletja in dodal, da je bil vedno na strani razsvetljenstva.