Umrl med uničevanjem samostana

TUDI ČE ne prakticirate budizma ali hinduizma, ste najverjetneje že slišali za karmo, gre za mišljenje, da se dobro vrača z dobrin in slabo s slabim. Za dobra dela nismo nujno poplačani takoj, včasih traja tedne, mesece, leta ali tisto, kar nam pripada, dobimo šele v naslednjem življenju. Če se to zgodi zelo kmalu, pa temu običajno rečemo instant karma. In deležen je je bil 49-letni moški, ki je oskrunil tajsko svetišče. Za njegova dejanja so bila najbrž kriva mamila, ki jih je moški užival v družbi meniha, preden je povsem izgubil razsodnost. Najprej je meniha napadel s palico, nato pa se je zaklenil v glavno sobano templja in začel razbijati svete podobe.

Menih, ki mu je ponudil droge, je zapustil samostan in se vrnil v običajno življenje.

Na prizorišče so prihiteli policisti in ga poskušali pomiriti ter prepričati, naj odpre vrata in se mirno preda, potem pa je nenadoma zavladala popolna tišina. Policisti so vdrli v sobano in našli 49-letnega moškega mrtvega na kosu razbitega kipa Bude, prsni koš je imel preboden z dolgo in ostro palico, nekoč delom velike skulpture. Kot so ugotovili preiskovalci, je moški, ime mu je bilo Ek, najprej uničil manjše kipce, nato pa splezal na največjega v prostoru ter ga poskušal razbiti. Nekaj delov se je res odlomilo, nato pa je na tla zgrmel še Ek in se nasadil na palico. Tajski mediji so njegovo smrt označili za posledico karme, menih, ki je skupaj s pokojnim užival mamila, pa je že prevzel odgovornost za incident, zapustil samostan in se vrnil v običajno življenje.