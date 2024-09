Ulice gorijo, na tisoče ljudi prebija barikade: »Nocoj je šele začetek!« (FOTO in VIDEO)

V Izraelu so po najdbi trupel šestih talcev na območju Gaze v nedeljo izbruhnili množični protesti, ki se jih je udeležilo več 10.000 ljudi. Protestniki so vlado pozivali k dogovoru z gibanjem Hamas o izpustitvi talcev. Krovna izraelska sindikalna organizacija Histadrut pa je za danes napovedala splošno stavko.

FOTO: Shir Torem Reuters

Nekateri udeleženci so nosili slike talcev, drugi simbolične krste

Protestniki, mnogi odeti v izraelske zastave, so se zbrali v Tel Avivu, Jeruzalemu in drugih mestih. Premierju Benjaminu Netanjahuju in njegovi vladi so očitali, da nista storila dovolj, da bi dosegla dogovor za izpustitev preostalih talcev, ki jih je palestinsko islamistično gibanje Hamas ugrabilo med vdorom v Izrael 7. oktobra lani. Pozivali so tudi k dogovoru s Hamasom o izpustitvi talcev.

»Nocoj je šele začetek!«

Protesti, ki so izbruhnili po tem, ko je izraelska vojska sporočila, da je v soboto v predorih v Rafi na jugu Gaze našla šest nedavno ubitih talcev, so bili večinoma mirni. Je pa v Tel Avivu množica prebila policijski kordon in blokirala glavno avtocesto, navaja BBC.

Trump krivdo za smrt talcev v Izraelu pripisal sedanji vladi ZDA Republikanski kandidat na novembrskih predsedniških volitvah v ZDA Donald Trump je krivdo za smrt šestih talcev gibanja Hamas pripisal predsedniku ZDA Joeju Bidnu in podpredsednici ter predsedniški kandidatki demokratov Kamali Harris. Ta je v nedeljo sporočila, da je govorila s staršema ubitega ameriškega talca.

Med protestniki je bil tudi Eli Shtivi, čigar sin Idan je talec v Gazi. Za BBC je dejal: »Upamo, da se bodo tisti, ki odločajo, zbudili. Zmanjkuje nam časa.« Protestnica Noga Burkman je dejala, da »ne more več ostati doma«. »Ljudje razumejo, da je zdaj čas, da prekršijo pravila in nekaj naredijo. Nocoj je šele začetek,« je še dodala.