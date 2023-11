Ukrajinski vojaki so se zbrali na podelitvi nagrad, ko je priletela ruska raketa in jih pobila

Ruska invazija na ukrajinsko ozemlje še vedno poteka in zdi se, da je še nekaj časa ne bo konec. Žrtve padajo na obeh straneh, petkov dogodek, v katerem je umrlo kakšnih 20 ukrajinskih vojakov, pa je bil v javnosti deležen veliko kritik, saj da bi se mu z lahkoto izognili.

V petek so se na jugu Ukrajine, nedaleč od bojnega polja, vojaki zbrali na ceremoniji, na kateri naj bi podeljevali nagrade. A med zbrane, ki so bili več kot očitno v dosegu ruskega orožja, je priletela raketa. Umrlo naj bi več kot 20 ukrajinskih vojakov. Da se je to res zgodilo, pišejo tako ukrajinski mediji kot ruski blogerji. Edina informacija, ki še ni potrjena, je, koliko ukrajinskih junakov je zares umrlo.

Preiskava tragedije

Vse je posnel dron, posnetek pa je bil objavljen na ruskem Telegram kanalu. Po eksploziji rakete kratkega dometa je videti več trupel. Ruska vojska napada ni uradno komentirala, medtem pa je ukrajinski obrambni minister v soboto dejal, da je bilo v petek ubitih več vojakov določene enote. Napovedal je preiskavo dogodka, ki ga je označil za tragedijo. Ubitih je bilo tudi več civilistov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski meni, da bi se omenjenemu incidentu lahko izognili, dodal je še, da kazenska preiskava že poteka. »Vsak vojak, ki je v bližini bojne črte in v zračnem dometu sovražnika, ve, kako se obnašati na odprtem, kako zagotoviti varnost,« je dejal.

Množica, ki vabi k napadu

Mnogi ukrajinski vojaki in vojni strokovnjaki so prepričani, da je bila napaka ceremonijo organizirati na območju, kjer obstaja možnost napada. Ukrajinski častniki namreč vedo, da ruski brezpilotniki nenehno nadzirajo aktivnosti ukrajinskih vojakov v bližini bojišč, da usmerjajo zračne in topniške napade. Zbiranje množice pa je cilj, ki enostavno vabi k napadu.

Eden od prostovoljcev, Ruslan Kahanec, je na družbenih omrežjih poročal o kopici mrtvih ukrajinskih častnikov in vojakov in je bil izjemno kritičen do tistih, ki so dogodek organizirali. Med kritiki je tudi neimenovani vojak, ki pravi, da je splošno znano, da sovražnik na prvi vojni liniji napada sistematično. In prav zbiranje na tem mestu je botrovalo nepotrebni smrti več vojakov in civilistov.

Eden od ukrajinskih prostovoljcev je prepričan, da bi bilo treba odgovornega za to ceremonijo strpati v zapor do konca življenja.

Mimogrede: takšni dogodki naj ne bi bili tako redki. Nekateri tudi trdijo, da so se takšne napake dogajale tudi na ruski strani.