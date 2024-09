Dramatično stopnjevanje spopadov: Hezbolah na Izrael izstrelil 140 »katjuš«, sledil je oster odgovor (FOTO in VIDEO)

Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je danes proti Izraelu izstrelilo več deset raket, pri čemer je po lastnih navedbah ciljalo poveljniške položaje izraelske vojske. Ta je napade potrdila. Gre za nadaljevanje obstreljevanja med Hezbolahom in Izraelom v času dodatnega zaostrovanja napetosti po izraelski sabotaži komunikacijskih naprav Hezbolaha.

Iz Hezbolaha so sporočili, da so izstrelili »salve raket tipa katjuša« proti vsaj šestim izraelskim poveljniškim položajem in vojaškim bazam, med katerimi naj bi bila ena od glavnih baz zračne obrambe.

V izraelskem napadu na Bejrut ubitih več ljudi

Izraelska vojska pa je sporočila, da je danes v Bejrutu izvedla ciljno usmerjen napad. Tega je potrdil tudi libanonski varnostni vir in navedel, da so izraelske sile zadele oporišče šiitskega gibanja Hezbolah, pri čemer naj bi ubili visokega poveljnika gibanja. Po navedbah libanonskih oblasti so bili v napadu ubiti vsaj trije ljudje, 17 je ranjenih.

Libanonski varnostni vir je povedal, da naj bi bil napad usmerjen proti visokemu poveljniku Hezbolaha Ibrahimu Akilu. Gre za vodjo elitne enote Hezbolaha, ki naj bi bil drugi v vojaškem vodstvu gibanja za Fuadom Šukrom, ki je bil v podobnem napadu na Bejrut ubit julija.

FOTO: - Afp