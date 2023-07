Twitter z novim imenom in logom

Lastnik družbenega omrežja Twitter Elon Musk in njegova nova glavna izvršna direktorica Linda Yaccarino sta napovedala preimenovanje omrežja v X, nov logotip, ki ne bo več temeljil na silhueti ptice, in preoblikovanje poslovnega modela. Omrežje se bo bolj osredotočilo na plačilne storitve in trženje.

Kot je sporočil Musk, ki je svojo profilno fotografijo že pred zamenjavo logotipa na spletnih straneh omrežja spremenil v bel simbol črke x na črni podlagi, so se odločili za minimalističen logotip po zgledu umetniškega sloga art deco. Nov logotip so na spletnih straneh omrežja prikazali včeraj okoli 11. ure po srednjeevropskem času. V naslovu URL spletne strani je medtem še vedno ime Twitter, prav tako je gumb za novo objavo še vedno poimenovan tvitni.

200 milijonov rednih uporabnikov

To nakazuje, da postopek preoblikovanja omrežja še poteka. Musk, ki je Twitterjevo krovno družbo poimenoval X Corporation, je že pred časom napovedal, da je cilj njegovega prevzema Twitterja pospešitev ustvarjanja aplikacije X, ki naj bi bila«aplikacija vsega«. Kot navaja agencija AFP, se ime nanaša na podjetje X.com, ki ga je ustanovil leta 1999 in ki je postopoma preraslo v velikana plačilnih storitev PayPal. Aplikacija, ki jo načrtuje Musk, naj bi še vedno delovala kot družbeno omrežje, ki pa bo vključevalo tudi mobilna plačila in pošiljanje sporočil.

Twitter, ki naj bi imel okoli 200 milijonov rednih uporabnikov, se že nekaj časa sooča s številnimi težavami, odkar je podjetje lani prevzel milijarder Musk in odpustil več tisoč zaposlenih. Nedavno je Twitter dobil neposrednega tekmeca: Ameriški spletni velikan Meta, pod okrilje katerega med drugim sodi Facebook, je namreč predstavil aplikacijo Threads, ki še ni na voljo uporabnikom v EU.