Turist Miha o prometnih zastojih: To je sramota, naslednje leto ne gremo na Hrvaško!

»To je sramota, kar zadeva to. Deset kilometrov dolga vrsta, čakali smo dve uri. To je nenormalno.« Ste pripravljeni nadaljevati, se je glasilo vprašanje novinarja. »No, ja, ampak naslednje leto ne verjamemo, da bomo prišli na Hrvaško,« je za N1 povedal Miha iz Slovenije.

»Tukaj smo že dve uri pred Zagrebom. Čakamo na vhodu v Zagreb in kdo ve, kakšna gneča bo do morja. Gremo v Poreč, je povedal Zoran, ki potuje iz Beograda. »Ostal sem brez besed. Krasne kolone. Odlično,« kratek je bil kratek Ribol iz Češke. Bili so tudi takšni, ki jim kolone niso pokvarile razpoloženja. »Čas je dopustov in tako naprej. Denar je v žepu in dovolj goriva, zavarovanje, pijače ...« je povedal Dragan Žderić, ki prihaja iz Nemčije.

Skozi Lučko se je včeraj do 14. ure peljalo 20.470 vozil, na morju pa trenutno uživa približno milijon gostov. Največ v Istri, Splitsko-dalmatinski županiji in na Kvarnerju. V Crikvenici dopustniškega užitka ni pokvaril niti dež. »Vedno je lepo imeti ljudi. Nič mi ne more preprečiti kopanja. Dež ne moti. Ko dežuje, imam šotor, se skrijem, grem malo ven in dodatno,« je povedala Ena iz Bosne in Hercegovine, ki uživa na plaži v Crikvenici. »No, ni dolgčas. Če znaš najti zabavo, ni dolgčas – pa je bil jasen Valentino iz Petrinje.