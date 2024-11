Tudi na Hrvaškem težave v zdravstvu! Stavka več tisoč zdravstvenih delavcev

Na Hrvaškem se je danes začela stavka okoli 4000 zdravstvenih delavcev iz skupno 58 ustanov, je sporočil stanovski Sindikat Zajedno (Skupaj). Stavkajoči, ki danes opravljajo le nujne storitve, zahtevajo dvig plačne osnove za najmanj 20 odstotkov in spremembo uredbe o koeficientih za določena delovna mesta, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po besedah predsednika Sindikata Zajedno Krunoslava Kušca stavka okoli 4000 zdravstvenih delavcev oz. skoraj vsi člani sindikata, kar je označil za odličen odziv. Med njimi so laboranti, radiološki in farmacevtski tehniki, medicinske sestre in zaposleni v sanitetnem prevozu, na katere uredba o koeficientih najbolj vpliva.

Skušajo zadušiti stavko

»Zaposlene, ki stavkajo, premeščajo na druga delovna mesta, nekatere na izredna izobraževanja. Delajo vse, da bi se stavka upočasnila oz. zadušila, a ne bo jim uspelo,« je dejal Kušec in poudaril, da so se stavkajoči pripravljeni boriti svoje pravice.

Po njegovih besedah so sicer še vedno pripravljeni na pogovore, od ministrstva za zdravje pa je odvisno, kako dolgo bo stavka trajala. Med stavko bodo po lastnih navedbah zagotavljali le najnujnejše storitve oz. se odzivali le na nujne primere.

Zdravstveni minister Vili Beroš je kasneje v izjavi poudaril, da nad stavkajočimi nihče ne sme vršiti pritiska, da pa morajo tudi oni stavko izvajati v skladu z zakonom, češ da zavračanje pacientov in prestavljanje pregledov nista pravi način.

Po njegovih besedah pred vhodi v zdravstvene ustanove prihaja tudi do agitiranja za stavko, v kateri po njegovih podatkih sodeluje manj kot 600 zdravstvenih delavcev, navaja Hina.

Neverjetno dvignili stroške

»Žalosti me, da se nekdo noče pogovarjati, da izsiljuje. Stavka je najboljši pokazatelj njihovih dejavnosti, problemov in odprtih vprašanj pa ne želijo reševati v institucionalnem okviru, »je dejal minister in dodal, da je do stavke prišlo v trenutku, ko je vlada z »zgodovinsko potezo« stroške za plače v zdravstvu z 270 milijonov povečala na 528 milijonov evrov.

Na ministrstvu za zdravje so pred tem izrazili pripravljenost na pogovor o vseh odprtih vprašanjih, rekoč, da stavka ni primerna rešitev. V Sindikatu Zajedno medtem trdijo, da se ministrstvo že od februarja ni odzvalo na njihove dopise o nelogičnostih uredbe o koeficientih.

V večini bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanovah na Hrvaškem doslej še niso naleteli na večje težave zaradi stavke. Ponekod sicer prihaja do zamud, poroča portal Index.