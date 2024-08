Zdravniki zase dobro poskrbijo. Kaj pa mi?

Torej, kako zase skrbijo dohtarji? Kar dobro, saj ga v Sloveniji ni, ki bi mu materialno ne šlo dobro. Mnogi zdravniki so kljub vsemu skromni, vsi, tudi tisti, ki niso skromni, pa so za bolnike zlati, V teh časih še bolj.

Ves čas so v stiku z bolniki in izpostavljeni možnosti, da se tudi sami okužijo in zbolijo.

Kaj pravijo, da najbolj krepi njihov imunski sistem? Rešitve so preproste, pravijo na Medicine.net, kjer je o tem pisala Brunilda Nazario, dr. med., je internistka in endokrinologinja (zdravnica, specializirana za vprašanja, povezana s hormoni), usposobljena je za zahtevna zdravljenja diabetesa.

Pozna tudi alternativno in integrativno medicino - medicino, ki osebo razume celostno, vključno z življenjskim slogom ...

Takega zdravnika, predvsem z vsem iz zadnjega stavka, bi si želel vsakdo.

Dovolj spanja

Naše zdrave navade so ključne za zdrav imunski sistem. Spanje je nuja in ne razkošje. Najboljše, kar lahko storimo, je, da poskrbimo za 7 do 8 ur kakovostnega spanca vsako noč. Če imamo včasih težave s tem, lahko čez dan kratek spanec (manj kot 30 minut) pomaga nadoknaditi nekaj primanjkljaja.

Spanje kot rutina

Ritual pred spanjem lahko naše telo pripravi na spanje, kar nam lahko pomaga zagotoviti dovolj spanca. Začnimo tako, da pred spanjem ugasnemo luči, da bomo um spravili na dobro mesto za spanje, nato pa postavimo blazine in uredimo posteljnino, da se pripravimo na spanje. Rutina je lahko tudi topla kopel ali kakšnim kamilični čaj, da se sprostimo in zavijemo v spanec.

Bodimo aktivni

Naj bo redno gibanje del našega življenja. Dober cilj je vsaj pet dni v tednu od 30 do 45 minut na dan. Verjetno bodo dnevi, ko tega ne želimo početi, vendar raziskave kažejo, da je telesna dejavnost dobra za naš imunski sistem. Najsi gre za sprehod, vožnjo s kolesom ali dvigovanje uteži, poiščimo nekaj, kar radi počnemo, in vsak dan poiščimo čas, ki vam ustreza. Tako bo vadba lažje postala zdrava navada.

Poiščimo svoje posebno mesto

Stres lahko vpliva na naš imunski sistem in sposobnost premagovanja bolezni. Pri upravljanju stresa si lahko pomagamo tako, da naredimo nekaj, kar nam je všeč, ali se odpravimo nekam, kjer se sprostimo. Izlet v naravo je lahko odličen način, da se ustavimo, dihamo in ponovno vzpostavimo ravnotežje, bolje, da se uravnotežimo znotraj samega sebe.

Bodimo modri

Veliko nas misli, da bi morali biti ves čas zaposleni, a to v resnici ni dobro za nas. Možgane je težko izklopiti, zato se moramo usposobiti, da razmišljamo drugače. Poskusimo se zavedati, kdaj bo kmalu prišlo do kratkega stika. Ko pride, stopite korak nazaj. Pri tem nam lahko pomagajo aplikacije na našem telefonu ali programi različnih organizacij.

Jejmo, kot je prav

Zdrava, uravnotežena prehrana daje telesu hranila, ki jih potrebuje za pravilno delovanje. Naš načrt prehranjevanja mora vključevati beljakovine pri vsakem obroku - na primer ribe, piščanec, tofu ali fižol. Priskrbimo si tudi raznovrstno sadje in zelenjavo. Pomembno je tudi, da se izogibamo hitri hrani, ker lahko povzroči vnetje, ki lahko ovira delovanje našega imunskega sistema.

Naravna hrana

Če se nam zdi, da se z nečim ukvarjamo, pa nas to zelo utruja, ni treba jemati dodatkov, da bi okrepili imunski sistem. Namesto tablet z vitaminom C se odločimo za čaj z ingverjem ali medom. Ko se staramo, lahko naša sposobnost za boj proti mikrobom nekoliko izgine. Če opazimo, da nas pogosteje lovijo prehladi, poskusimo v prehrano vnesti več cinka. Dobimo ga iz stvari, kot so morski sadeži in fižol.

Bodimo na tekočem s cepivi

Če želimo zagotoviti, da s svojim imunskim sistemom pomagamo vsem, je pomembno, da sledimo cepljenju. Vsi odrasli naj dobijo letni odmerek cepiva za gripe, cepivo Tdap (tetanus, oslovski kašelj in davica), če ga nismo dobili kot najstniki, in posebno cepivo Td (tetanus in davica) na vsakih 10 let. Odrasli, starejši od 50 let, potrebujejo tudi cepiva, ki ščitijo pred herpes zosterjem, meningitisom in pljučnico.

Poiščimo svoje pleme

Ne podcenjujmo moči povezovanja z drugimi. Druženje z ljudmi, ki so za nas pomembni, lahko zmanjša stres in posledično koristi vašemu imunskemu sistemu. Tedenski pogovori z družino in prijatelji lahko naredijo čudeže za naše duševno in fizično zdravje.

Kaj lahko storimo mi? Isto, kot zdravniki, le prej, kot nam rečejo. Najbolje pa bi bilo, da bi bili naši dohtarji taki, ki se spoznajo na integrativno medicino - medicino, ki osebo razume celostno, vključno z življenjskim slogom ...