Trump protikandidatko označil za duševno prizadeto

Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v predvolilnem nastopu v zvezni državi Wisconsin, ki ga je sam označil za mračnega, protikandidatko, demokratko Kamalo Harris označil za duševno prizadeto. Obenem je bil izjemno oster oziroma žaljiv do migrantov.

Trump je bil kritičen do govora, ki ga je imela Harris v petek, ko je obiskala mejo med ZDA in Mehiko ter napovedala boljši nadzor nad migranti.

Podpredsednico označil za neumno

Dejal je, da sta Harris in predsednik Joe Biden odgovorna za »invazijo« nasilnih kriminalcev na ameriško ozemlje, pri tem je podpredsednico označil za neumno.

»Joe Biden je postal duševno prizadet, Kamala je bila rojena takšna. Rojena je bila takšna,« je privržencem v majhnem mestu Prarie du Chien dejal Trump in dodal, da le duševno prizadet človek lahko dovoli, da se državi zgodi kaj takšnega, kot se je ZDA zgodilo z migranti. »Prišli bodo v vašo kuhinjo, prerezali vam bodo vratove,«je o migrantih dejal Trump. Posiljevali, kradli, ropali in ubijali bodo ljudi v Ameriki, je nadaljeval.

V tej zvezi državi sta skoraj izenačena

Po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa izbira kraja Prairie du Chien v Wisconsinu, ki je sicer ena od t. i. nihajočih držav, ni bila naključna, tam so namreč ta mesec aretirali Venezuelca, ki je bil v ZDA nezakonito, zaradi suma spolne zlorabe ženske in napada na njeno hčer.

Tiskovna predstavnica Kamale Harris, Sarafina Chitika, je po Trumpovem govoru dejala, da ta nima ničesar ponuditi Američanom, samo temo. Da je njegov govor mračen, je sicer že med njim dejal tudi Trump.

V Wisconsinu sta Trump in Harris v anketah 40 dni pred volitvami skorajda izenačena. Anketa časnika New York Times in Siena Collegea je pokazala, da bi za republikanca glasovalo 47 odstotkov volivcev, za demokratko pa 49 odstotkov.