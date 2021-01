Trump poskrbel za nov šok, to je objavil na twitterju

Predstavniški dom ameriškega kongresa namerava sprožiti postopek ustavne obtožbe prihodnji teden

Ameriški predsednik v odhoduje na twitterju objavil, da ne bo prišel na inavguracijo novo izvoljenega predsednika Josepha Bidna 20. januarja. S to odločitvijo je prekinil dolgo tradicijo slovesne menjave oblasti v ZDA.V zadnjem času so se v ZDA pojavljala ugibanja o tem, da bi lahkoTrump tik pred inavguracijo Bidna zapustil državo. O tem so poročali škotski mediji, ki na letališču Prestwick 19. januarja pričakujejo ameriški vojaški Boeing 757, ki ga ameriški predsednik občasno uporablja za potovanja v tujino.Joe Biden bo kot 46. predsednik ZDA zaprisegel 20. januarja letos. Kot poroča Herald Scotland, pa naj bi le dan pred tem na letališče Prestwick priletelo ameriško vladno letalo s posebno klicno oznako.Vodstvo demokratov v predstavniškem domu ameriškega kongresa namerava prihodnji teden sprožiti postopek ustavne obtožbe predsednika ZDA Donalda Trumpa, če tega ne bo prej odpoklicala njegova vlada v skladu s 25. amandmajem ameriške ustave, ki to omogoča, piše STA.Postopek ustavne obtožbe tako blizu formalne menjave na oblasti se po mnenju poznavalcev morda zdi nepotreben, vendar ameriški demokrati, vedno več republikancev ter številne organizacije, združenja, mediji in uglednih Američani zahteva takojšnje ukrepanje proti Trumpu. Krepijo se namreč bojazni, da bi lahko storil še kaj hujšega, kot je hujskanje svojih podpornikov k napadu na ameriški kongres.Pritisk se je dodatno okrepil po novici, da je med sredinim napadom na kongres umrl tudi eden od kongresnih policistov.Trump je v sredo tik pred kongresnim zasedanjem za formalno potrditev Bidnove volilne zmage svoje podpornike pozval, naj gredo nad kongres. Ob tem je še dejal, da se jim bo pridružil, a se je nato umaknil v Belo hišo, kjer so pripravili neposreden ogled divjanja po kongresu pred velikimi televizijskimi ekrani. Posnetki tega so po družbenih medijih zaokrožili danes.Trump se je v četrtek zavedel nevarnosti kazenskega pregona zaradi vzpodbujanja vstaje in je obsodil dejanja svojih podpornikov, ki so napadli kongres. Hkrati je javno priznal, da po 20. januarju več ne bo predsednik ZDA.