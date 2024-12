Trump na inavguracijo povabil nepričakovano osebo! Je to konec stoletne tradicije?

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je kitajskega predsednika Xi Jinpinga povabil na svojo inavguracijo, ki bo prihodnji mesec, poroča CBS News. Gre za povabilo, ki bi lahko, če ga Xi sprejme, pomenilo prelom stoletne prakse.

Povabilo na slovesnost, ki bo 20. januarja v Washingtonu, je bilo poslano že v začetku novembra, kmalu po ameriških predsedniških volitvah. Za zdaj ni jasno, ali ga je kitajski predsednik sprejel. Kitajsko veleposlaništvo v Washingtonu na prošnjo za komentar še ni odgovorilo.

Carinska vojna med velesilama?

Trump je v nedavnem intervjuju za NBC News dejal, da se z Xijem »zelo dobro razume« in da sta se pogovarjala tudi prejšnji teden. Kljub temu je Trump napovedal, da bo uvedel dodatne 10-odstotne carine na kitajsko blago, če Peking ne bo storil več za zaustavitev pretoka fentanila – močno zasvajajočega narkotika, ki ga pogosto povezujejo z epidemijo odvisnosti v ZDA.

Se bo odzval povabilu? FOTO: Adriano Machado Reuters

Med volilno kampanjo je Trump celo grozil z več kot 60-odstotnimi carinami na kitajsko blago. Konec novembra so kitajski državni mediji opozorili, da bi takšni ukrepi lahko sprožili uničujočo carinsko vojno med največjima gospodarstvoma na svetu.

To se še nikdar ni zgodilo

Če bi Xi Jinping sprejel povabilo, bi bil to znaten odmik od ustaljene tradicije. Kitajski predsedniki se namreč doslej še nikoli niso osebno udeležili inavguracij ameriških. Na tovrstnih dogodkih običajno sodelujejo tuji diplomati ali veleposlaniki, ne pa predsedniki držav. Inavguracija je namreč primarno notranjepolitični dogodek.

Mednarodni voditelji po inavguracijah pogosto pošiljajo čestitke, osebna prisotnost predsednikov ali premierjev pa ni običajna praksa. Če bo Xi povabilo sprejel, bi to lahko pomenilo pomemben premik v protokolu in morda tudi signal spremembe odnosov med Kitajsko in ZDA.