Trump iskreno o tragični bratovi smrti: Preveč smo pritiskali nanj

Kratko in tragično življenje brata ga je pretreslo

Oče Fred in sin Donald Trump pred mnogimi leti. FOTO: Twitter

Prepirala sta se, koliko zapraviti za okna

Ko se je mladiv šestdesetih letih pripravljal na prevzem družinskega podjetja z nepremičninami, je njegov starejši bratmlajši imel povsem drugačne interese. Požiral je letalske knjige in sanjal, da bo nekoč postal pilot potniških letal.Brat Donald naj bi ga zaradi tega dražil: »Daj, no, Freddy, kaj počneš? Samo zapravljaš čas«. Fredovim ambicijam naj bi se čudil tudi njun oče. Kot je še razkril, ki je s Fredom hodil na univerzo, naj bi bil mladenič zaradi pričakovanj družine pod velikim pritiskom. To naj bi ga vodilo v odvisnost od alkohola, umrl pa je leta 1981, ko je bil star le 42 let, poroča 24sata.Ko Trump danes govori o tem, kako se bo boril proti vsem vrstam odvisnosti, verjetno mnogokrat misli na svojega pokojnega brata in sočustvuje z vsemi odvisniki. Trump je v velikem intervjuju za Washington Post podrobno povedal zgodbo svojega pokojnega brata in bolj kot kadar koli prej priznal lastne napake.»Žal mi je, da sem tako pritiskal nanj. Nikoli ni hotel voditi družinskega podjetja ... Napako smo storili, ko smo mislili, da se bodo vsi vključili. To je bila največja napaka ... Bil je dvojni pritisk – brat in oče,« je dejal Trump, ki sicer le redko prizna lastne napake in nekaj obžaluje. Trump je priznal tudi, da ga je kratko in tragično življenje brata pretreslo kot noben drug dogodek.Številni prijatelji Trumpovega starejšega brata so za Washington Post razkrili številne podrobnosti o njegovem življenju., nekdanji direktor Trumpove igralnice, ki je kasneje vodil center za zdravljenje odvisnosti v Arizoni, trdi, da se predsednik še ni sprijaznil z bratovo smrtjo.Freddy, kot so ga klicali, je bil najstarejši sin, zato so ga poimenovali po očetu. Njegovi prijatelji so v intervjujih povedali, da je bil popolno nasprotje Donaldu – tih, igriv, vesel in pogosto šaljiv. Kmalu po tem, ko je diplomiral, je spoznal, s katero se je dve leti kasneje tudi poročil.Par je živel v New Yorku in tam ga je družina spet začela siliti, da se zaposli v družinskem podjetju. Fredova ideja je bila, da bi se stanovanjska zgradba v bližini otoka Coney imenovala Trump Village, in to je bilo prvič, da se je družinsko ime pojavilo na zgradbi. A kmalu za tem so se z očetom začeli prepiri zaradi na videz malenkosti – koliko zapraviti za okna.Fredov prijatelj je razkril, da je mladi Trump kmalu zapadel v alkoholizem. »Velikokrat sem mu poskušal reči, da mora poiskati pomoč, želel sem ga ustaviti. Če bi vedel, da obstaja združenje anonimnih alkoholikov, bi ga tja vlekel z vso močjo,« je dejal Miller, zdaj odvetnik. Kasneje mu je uspelo prepričati Freda, naj gre k psihiatru, a pitja ni hotel opustiti.Fred Trump mlajši je umrl 26. septembra 1981 v bolnišničnem centru Queens zaradi srčnega napada, za katerega je družina trdila, da je posledica alkoholizma. Donald se je bal, da je odvisnost od alkohola bolezen, ki se pojavlja v njegovi družini in da bo tudi on šel po bratovih stopinjah, če bo začel uživati ​​alkohol. Da se tudi on ne bo mogel ustaviti. Zato ne pije alkohola.