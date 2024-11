Trump ali Harris? Stavnice enemu od njiju dajejo občutno več možnosti za zmago

V ZDA danes potekajo predsedniške volitve, na katerih se merita Donald Trump in Kamala Harris. Svet se sprašuje, ali bo predsedniški stolček že drugič zasedel Trump, ali pa ga bo prvič Harrisova, ki bi s tem postala tudi prva ženska predsednica ZDA. Včeraj smo pisali o tem, komu ankete dajejo največ možnosti za zmago. Danes pa si poglejmo še, kaj pravijo stavnice.

Verjamejo v zmago Trumpa

Spletna stran oddschecker.com je na enem mestu zbrala kvote različnih stavnic. Stavnice so v napovedi zmagovalca jasne. Te, ki so prikazane na omenjeni spletni strani, so danes zvečer precej več možnosti za zmago dale Trumpu. Stavnica Bet365 je dala kvoto na njegovo zmago 1,57, na zmago Harrisove pa 2,5. Stavnica William Hill pa je na zmago Trumpa dala kvoto 1,62, na zmago Harrisove pa kvoto 2,4.

V času pisanja tega članka so imele vse stavnice, ki so jih upoštevali na oddschecker.com, kvoto na zmago Trumpa okrog 1,6, na zmago Harrisove pa je imela večina kvoto 2,5, nekatere tudi manj. Seveda se te številke s časom spreminjajo in lahko, da bodo v naslednjih urah že precej drugačne.

Kandidat za podpredsednika ZDA JD Vance je že oddal svoj glas. FOTO: Stephen Maturen Getty Images Via Afp

Kdo bo na koncu zmagovalec, bomo izvedeli v prihodnjih urah. Prve približne projekcije iz ključnih držav objavijo televizijske postaje takoj po zaprtju volišč (ob 2. uri po slovenskem času). Prva bo Pensilvanija, ob 3. uri pa sledijo Arizona, Michigan in Wisconsin.

_________________________________

