Tri nočitve za 100 evrov, za novo leto vsi nori na to destinacijo. Objavljamo cene hrane in pijače

Ohrid je zelo priljubljena destinacija poleti, zadnja leta pa se veliko ljudi tja odpravi tudi pozimi, predvsem med počitnicami. Mila klima na Ohridu pa omogoča prijetno bivanje tudi v najhladnejših dneh.

Cene hrane in pijače

Cene glavnih jedi v ohridskih restavracijah se gibljejo od šest do 15 evrov, manjši obroki, kot so sendviči ali solate, pa stanejo od tri do pet evrov. Cena piva se giblje okoli dveh evrov, medtem ko koktajli stanejo med petimi in osmimi evri. Kava stane okoli en evro. Makedonsko vino in žganje sta prava posebnost, cene pa se gibljejo od osem do 20 evrov za steklenico.