Tragičen napad pred iranskim vrhovnim sodiščem

V soboto zjutraj je pred stavbo vrhovnega sodišča v Teheranu prišlo do tragičnega streljanja, v katerem sta bila ubita dva ugledna sodnika, Hojjat al-Islam Razini in Hojjat al-Islam wal-Muslimeen Moqisseh. Napadalec, ki je bil oborožen s pištolo, je po napadu storil samomor. Incident je pretresel iransko pravosodje in širšo javnost, saj sta bila ubita sodnika znana po svojem delu na področju boja proti kriminalu, nacionalni varnosti, vohunjenju in terorizmu.

Napad se je zgodil v zgodnjih jutranjih urah, ko je oboroženi napadalec vstopil v prostor, kjer sta se nahajala sodnika. Po poročanju iranske državne televizije je napadalec s pištolo ustrelil oba sodnika, nato pa si je vzel življenje. Identiteta in motiv napadalca še nista znana, vendar pa preliminarne preiskave kažejo, da napadalec ni imel nobenih predhodnih primerov na vrhovnem sodišču niti ni bil eden izmed njegovih obiskovalcev.

Ubit tudi telesni stražar

Poleg dveh ubitih sodnikov je bil v napadu ranjen tudi eden izmed telesnih stražarjev. Po poročanju iranskih medijev poteka obsežna preiskava, da bi ugotovili morebitne dodatne osumljence, ki bi lahko bili vpleteni v napad. Incident je sprožil številna vprašanja o varnosti sodnikov in drugih pravosodnih delavcev v državi.

Hojjat al-Islam Razini je bil že leta 1998 tarča poskusa atentata, ko je služil kot vodja teheranskega sodstva. Ta dogodek je še dodatno poudaril nevarnosti, s katerimi se soočajo sodniki v Iranu, zlasti tisti, ki so aktivno vključeni v občutljive in tvegane primere.

Iranska javnost in mediji so dogodek označili za »atentat« in izrazili globoko žalost ter zaskrbljenost zaradi izgube dveh izkušenih in pogumnih sodnikov. Njuna smrt je velik udarec za iransko pravosodje, ki se že tako sooča z mnogimi izzivi in pritiski.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: NDTV, Aljazeera.