To so robotske ribe, ki bodo čistile morje (FOTO)

Od globin oceanov do vrhov gora, povsod na zemeljski obli najdemo plastiko, s katero smo tako rekoč nerešljivo onesnažili planet, mikroplastiko so odkrili celo v človeškem telesu. Vsako leto se proizvede na milijone ton plastike, večinoma iz fosilnih goriv, ljudje je odvržemo enormne količine.

Mikroplastika je povsod: v morjih, zraku, organizmih. Našli so jo v pljučih, ledvicah in celo v posteljici.

V naravi sčasoma razpade na manjše dele, njena razpolovna doba je dolga. Korak proti reševanju tega globalnega problema so zdaj naredili Kitajci. Izdelali so robotske ribe, ki jedo mikroplastiko, umetne ribe pa bi v prihodnosti po zagotovilih znanstvenikov z univerze Sečuan lahko pomagale čistiti oceane, kjer se plastika nezadržno kopiči.

Kdo lahko ostane ravnodušen ob pogledu na fotografijo želve, ki se duši zaradi odvržene nakupovalne vrečke? Svetovna morja in reke so po epidemiji polna mask in rokavic, velik opomin človeštvu pa je t. i. veliki pacifiški otok smeti, kjer se bohotijo pošastno velike zaplate plavajočih plastičnih odpadkov v velikosti kar treh Francij, torej 1,6 milijona kvadratnih kilometrov.

Svet se utaplja v plastiki. FOTO: arhiv

Eko ribice so miniaturne, dolge 1,3 cm, in že uspešno odstranjujejo mikroplastiko v plitvih vodah. Cilj znanstvenikov je omogočiti zbiranje mikroplastike v globljih vodah in pridobiti informacije za analizo onesnaženosti morja, je povedal Wang Yuyan.

Robotska riba je mehka na dotik, znanstveniki jo lahko upravljajo s svetlobo, da se ne zaleti v druge ribe ali ladje. Če jo pomotoma pojedo druge ribe, jo izločijo brez posledic, saj je narejena iz poliuretana, je še pojasnil znanstvenik.

Plava lahko s hitrostjo 2,76 telesne dolžine na sekundo, kar je hitreje od večine robotov.