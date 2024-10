To so novi droni kamikaze, ki jih bo Francija dobavila Ukrajini (VIDEO)

Francija bo Ukrajini dobavila nove brezpilotne letalnike kamikaze, ki jih je razvilo francosko-nemško podjetje KNDS, so poročali francoski mediji. Pariz namerava naročiti okoli 2000 novih dronov, prvih sto pa naj bi v prihodnjih tednih dobavil Ukrajini.

Francoski obrambni minister Sebastien Lecornu je v sredo na omrežju X zapisal, da bo Francija z novimi droni ponovno pridobila suverenost v tem ključnem segmentu oboroženih sil. Dodal je, da bodo dobave ukrajinskim in francoskim silam stekle v prihodnjih tednih.

Po podatkih podjetja KNDS čas delovanja dronov znaša 45 minut. Brezpilotniki so daljinsko vodeni in lahko opazujejo, identificirajo in nevtralizirajo statične ali premikajoče se cilje na razdalji petih kilometrov.

