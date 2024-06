To so mesta, v katerih živi največ najbogatejših

Število premožnih še nikoli ni bilo tako visoko kot v 2023., njihovo finančno premoženje pa še nikoli tako veliko, ugotavlja poročilo World Wealth Report 2024, ki ga je objavila francoska svetovalno-analitska družba Capgemini, njihovi kolegi iz investicijske družbe Henley&Partners pa so medtem objavili seznam mest, v katerih živi največ najbogatejših, in na prvem mestu se je letos prepričljivo zasidral New York. V njem domuje 349.500 milijonarjev, 744 posameznikov, katerih premoženje je višje od sto milijonov, ter 60 milijarderjev. Slednjih je sicer več na severu Kalifornije, v zalivu San Francisca in Silicijevi dolini, to območje je pristalo na drugem mestu. Čeprav si je prav tam dom našlo največ milijarderjev na svetu, natančneje 68, pa je milijonarjev samo 305.700, tistih z več kot sto milijonov premoženja pa 675.

349.500 milijonarjev živi v New Yorku.

V Evropi največ najbogatejših živi v Parizu in neposredni okolici, pa tudi v Milanu z okolico. Največ novih milijonarjev in milijarderjev je v zadnjem letu dobil kitajski Šenžen, in sicer je tam število naraslo za kar 140 odstotkov, število ultrabogatih se je podvojilo še v Hangžuju, Guangžuju in teksaškem Austinu, največji padec so na drugi strani zabeležili v Moskvi, in sicer 25-odstotni, kar je po mnenju analitikov posledica vojne z Ukrajino, zaradi česar so si mnogi dom poiskali drugje, pa tudi sankcije Zahoda.