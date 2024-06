To so mesta, v katerih lahko poleti pričakujemo največjo gnečo

Si želite na počitnice nekam, kjer ne bo gneče? Ali pa si, nasprotno, želite počitnikovati tam, kjer bodo počitnikovali vsi? Morda pa se želite zgolj izogniti nadležnim turistom iz kake točno določene dežele, ki vam gredo na živce? Če imate takšne in podobne želje glede letošnjih počitnic, vam bo nedvomno prišla prav raziskava podjetja Cloudwards, ki je na podlagi gesel, vnesenih v spletni iskalnik google, sestavila seznam trenutno najbolj priljubljenih počitniških točk.

Evropejci se raje odločajo za bližnje destinacije z bogato kulturno dediščino.

Če se želite izogniti gneči, to poletje vsekakor ne potujte v Dubaj ali London. Ti dve mesti sta se v raziskavi izkazali za najbolj priljubljeni počitniški destinaciji – za najljubši so ju izbrali popotniki iz 10 držav. Med tistimi, ki največ iščejo britansko prestolnico, so Norveška, Islandija, Irska in Španija, prebivalci Pakistana, Katarja in Mauritiusa računajo na poletne počitnice v Dubaju. Miami je prva izbira za osem držav, v šestih državah na svetu je najbolj priljubljen kraj za poletne počitnice Barcelona. Zanjo so največkrat glasovali Portugalci, Madžari in Čehi.

Med najbolj priljubljenimi je tudi Pariz. FOTO: Saiko3p/Getty Images

Na lestvici 10 najbolj priljubljenih počitniških točk so še Buenos Aires, Tokio, Toronto, Malaga, Pariz in Rim. Priljubljeni so tudi Singapur, Cancun, Lizbona, Atene, Bali, Ciper, Firence, Hongkong, Istanbul in Jeruzalem. Avstralci si denimo najbolj želijo počitnice na Baliju, Kolumbijci sanjajo o poletju v Firencah. Azijci na splošno radi potujejo v metropole na vseh koncih sveta, na primer v Singapur in Moskvo, medtem ko se Evropejci raje odločajo za bližnje destinacije z bogato kulturno dediščino, kot so Atene. Američani radi potujejo v mesta, kot so Toronto, Cancun in Miami.