To je srhljivo opozorilo poveljnika oboroženih sil: »Sedaj smo pred tretjo jedrsko dobo«

Svet je na pragu tretje jedrske dobe, v kateri Veliko Britanijo ogrožajo številni sovražniki, med njimi tudi Rusija, je opozoril poveljnik britanskih oboroženih sil.

Admiral sir Tony Radakin je dejal, da so med grožnjami, s katerimi se sooča Zahod, divje grožnje Rusije in Kitajske z uporabo taktičnega jedrskega orožja, neuspeh Irana pri sodelovanju pri jedrskem sporazumu in vedenje Severne Koreje. Pozval je k boljšemu financiranju obrambe in reformi, je dejal na srečanju Kraljevega inštituta za obrambne študije (RUSI).

Vseeno le »majhna možnost«, da bi Rusija neposredno napadla

Kljub opozorilom je sir Tony dejal, da obstaja le »majhna možnost«, da bi Rusija neposredno napadla ali vdrla v Združeno kraljestvo, če bi bili državi v vojni. Vendar je dejal, da Britanija potrebuje rezerve, da bi se lahko bojevala v vojni takšnega obsega.

Uradni podatki kažejo, da je imela vojska 1. oktobra 109.245 pripadnikov, od tega 25.814 prostovoljnih rezervistov, je navedel BBC.

Tretja jedrska doba

Poudaril je potrebo po ohranjanju močnega jedrskega odvračanja in opisal, kako je prvo jedrsko dobo zaznamovala oboroževalna tekma med hladno vojno, ko sta ZDA in Sovjetska zveza kopičili ogromne zaloge jedrskega orožja. Drugo jedrsko obdobje po hladni vojni je bilo osredotočeno na razorožitev in neširjenje orožja.

»Sedaj smo pred tretjo jedrsko dobo, ki je veliko bolj kompleksna. Ta čas je zaznamovan s širjenjem jedrskih tehnologij, številnimi sočasnimi grožnjami in skoraj popolno odsotnostjo varnostnih mehanizmov, ki so obstajali v preteklosti,« je še dejal.