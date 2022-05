To je razlika med covidom in opičjimi kozami: nam grozita nova epidemija in cepljenje?

»Opičje koze so kar nekaj časa mirovale, zdaj pa so spet udarile,« je za The Times povedal profesor virologije na Univerzi v Nottinghamu Jonathan Ball. Zdi se, da se virus predvsem širi med starejšimi moškimi, najpogosteje med bi- in homoseksualnimi osebami, zabeležili pa so tudi primer okuženega otroka, ki je na intenzivni kliniki v Londonu.

Svetovna zdravstvena organizacij (WHO) je doslej zabeležila več kot 250 primerov opičjih koz v 17 državah, kjer ta bolezen ni endemična. V Evropi je za zdaj najbolj prizadeta država Španija. Vir večjega skupka okužb v Evropi naj bi bila sicer množična zabava na Kanarskih otokih v prvi polovici maja.

»Občutek imamo, da sicer še ne vemo, kako hitro bi se ta bolezen lahko širila, a zdi se, da je dovolj dokazov, da opičje koze ne bodo postale pandemične, kot je bil covid,« je bila iskrena Jennifer McQuiston z ameriškega centra za nadzor bolezni in preventivo.

Zakaj je malo verjetno, da bi ti virus postal pandemičen? Po besedah strokovnjakov, četudi bi se pojavila epidemija, bi bila ta manjšega obsega, pri ljudeh, ki živijo skupaj. In tudi opičje koze se ne širijo s tako hitrostjo kot covid 19 in ne moremo pričakovati asimptomatskih primerov, kot je to v primero novega koronavirusa.

Opičje koze so DNK-virusi, zato so možnosti za genske mutacije minimalne, prav tako pa ni skrbi zaradi pojava novih različic, pojasnjujejo strokovnjaki, piše The Times.

Zakaj takšno dramatično širjenje? Postali smo bolj dojemljivi za ta virus, ker se je s cepivom proti noricam, ki je imel 85-odstotno zaščito proti opičjim kozam, nehalo cepiti nekje do leta 1978. To pomeni, da je to cepivo prejelo majhno število ljudi, mlajših od 50 let. Znanstveniki že vse od leta 2010 opozarjajo, da bi lahko zaradi upada zaščite R narasel na 2,23, kar bi pomenilo, da bi vsaka okužena oseba okužila še najmanj dve osebi, medtem ko je bil še leta 1970, ko je bilo cepivo v uporabi, R 0,32.

Vseeno kaže, da ne bo prišlo do pandemije, a bi bilo treba uporabiti cepivo proti noricam, ki ga že imamo, in bi lahko širjenje zajezili, je dejal britanski strokovnjak Paul Hunter.

Za opičje koze obstajajo tudi zdravila in serumi, medtem ko uradno cepiva v Evropi ni.